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Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото
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Смачне, ароматне і корисне варення з шовковиці. Варення виходить солодким, але не солодощавим. Ягоди добре зберігають свою цілісність. Як приготувати ідеальне варення з шовковиці? Дізнаєтеся в наших рецептах!
Варення з шовковиці
Продукти:
- Шовковиця 1 кг
- Цукор 1 кг
- Лимонна кислота 2-3 г
Як приготувати:
- Шовковицю миють, пересипають цукром і витримують 6-8 годин. Після цього ставлять на вогонь, доводять до кипіння. Варять 5-8 хвилин на слабкому вогні. Знімають варення з вогню на 5-10 хвилин, потім знову варять.
- І так кілька разів (5-6 разів), до повної готовності варення. Готове варення має бути густим. В кінці варіння до варення з шовковиці треба додати 2-3 г лимонної кислоти на 1 кг ягід.
- Банки ретельно миють (стерилізують) і заповнюють теплі банки гарячим варенням до країв. Закручують банки з варенням на зиму стерилізованими кришками, перевертають, накривають і остуджують. Варення з шовковиці готове.
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Джем з чорної шовковиці
Продукти:
- Шовковиця чорна 500 г
- Цукор 500 г
- Сік лимона 15 мл
- Цедра лимона 5 г
Як приготувати:
- У шовковиці відірвати хвостики. Викласти шовковицю в друшляк і промити під холодною проточною водою. Залишити на 5 хвилин, щоб стекла зайва вода.
- Лимон вимити, обдати його окропом. Натерти цедру лимона (тільки жовту частину) на дрібній тертці. Шовковицю викласти в ківш або каструлю і подрібнити занурювальним блендером. Додати до пюре з шовковиці цукор. Також додати цедру лимона.
- Поставити ківш з шовковицею на середній вогонь. Коли джем закипить, зменшити вогонь до мінімального і варити 5 хвилин. Після цього перетерти джем через сито, щоб видалити всі кісточки. В отриманий джем видавити сік лимона. Поставити джем знову на вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити джем з шовковиці ще 20-30 хвилин.
- Вимити скляну банку об'ємом 200 мл. Простерилізувати банку. Для цього в ківш налити воду, довести її до кипіння. Зверху на ківш встановити сито. В сито поставити банку шийкою вниз і покласти кришку. Пропарити таким чином банку з кришкою протягом 2 хвилин. Гарячий джем з шовковиці вилити в стерилізовані банки. Закрутити банку кришкою.
Шовковиця в цукровому сиропі
Продукти:
- Вода 300 мл
- Цукор 1.2 кг
- Шовковиця 1 кг
Як приготувати:
- Для заготівлі шовковиці на зиму можна брати плоди будь-якого кольору або суміш сортів різного забарвлення. Стиглі плоди промивають холодною водою, дають їй стекти, а потім викладають їх одним шаром на клейонку для обсушування.
- Підготовлену таким чином шовковицю пропускають через м'ясорубку. Подрібнені плоди шовковиці заливають киплячим цукровим сиропом, масу добре перемішують і в гарячому стані фасують в стерилізовані гарячі банки.
- Наповнені банки накривають попередньо заготовленими кружками з пергаментного паперу, змоченими в спирті, герметично закупорюють і охолоджують при кімнатній температурі.
Варення з шовковиці в мультиварці
Продукти:
- 1 кг шовковиці
- 1 кг цукру
Як приготувати:
- Шовковицю промиваємо. У чашу мультиварки кладемо шовковицю і засипаємо цукром. Включаємо режим Тушкування на 1 годину.
- Після сигналу мультиварки варення з шовковиці готове. Смачного!
Компот з шовковиці
Продукти:
- Шовковиця 300-350 г
- Цукор 70 г
- Вода 130 мл
- Лимонна кислота 1 щіпка
Як приготувати:
- Великі, свіжозібрані і не переспілі ягоди перебрати, помістити в друшляк або в каструлю і обережно промити під водою. Відокремити плодоніжки, видалити надлишки вологи. Банки вимити з содою. Прогріти.
- Шовковицю укласти в прогріті банки. Приготувати сироп. Найкраще робити компот з 35% цукровим сиропом. Для приготування 1 л сиропу потрібно 350 г цукру, 650 мл води, 1 г лимонної кислоти змішати і довести до кипіння.
- Шовковицю залити гарячим (80-85°C) підкисленим 35% цукровим сиропом. Банки місткістю 0,5 л стерилізувати при 100°C 8 хв, при 85°C 25 хв. Компот з шовковиці готовий!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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