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Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
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Лохина останнім часом набуває все більшої популярності. Поласувавши свіжими плодами, можна подумати й про зимові заготівлі. Ми пропонуємо вам зварити з лохини варення.
Джем з лохини
Продукти:
- лохина 1 кг
- цукор 700 г
- лимонна кислота 3 г
Як приготувати:
- Підготовлені ягоди лохини ретельно перемішати з цукром і поставити в холодне місце на 10-12 годин, щоб вони пустили сік.
- Потім варити на слабкому вогні до готовності.
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Класичне варення з лохини
Продукти:
- лохина 1 кг
- цукор 1.2 кг
- ваніль за смаком
- цедра лимона за смаком
- кориця за смаком
- або гвоздика за смаком
Як приготувати:
- Зрілі (але не перезрілі) ягоди лохини перебирають, видаляючи плодоніжки, гілочки, листочки, миють, дають стекти воді.
- Потім заливають 70% цукровим сиропом, витримують в ньому 3-4 години і варять до готовності.
- На 1 кг ягід беруть 1,2 кг цукру.
Густе варення з лохини
Продукти:
- лохина 1 кг
- сироп:
- цукор 1 кг
- вода 0.75 склянки
Як приготувати:
- З лохини можна зробити прекрасне варення неповторного смаку. Ягоди переберіть, вимийте, дайте стекти воді на решеті і засипте (1 кг) в гарячий сироп (на 1 кг цукру 3/4 скл. води).
- Для просочення витримуйте 3-4 ч, потім варимо варення до готовності. Найбільш смачним і ароматним варення виходить при змішуванні лохини з малиною або ожиною в співвідношенні 200:800 г. Дуже гарне поєднання виходить і при рівній кількості лохини, малини і ожини.
- У цьому випадку на вашому столі може бути ще один вид варення.
Смачне лохинове варення
Продукти:
- На 1 кг лохини
- 3-4 склянки цукру
Як приготувати:
- Для початку кілограм лохини треба перебрати, очистити від сміття, плодоніжок і перестиглих ягід. Промити ягоду в декількох водах. Зручніше за все промивати використовуючи друшляк.
- Для варення необхідно заготовити сироп. Сироп приготувати легко: в каструлю налити води, додати цукру і варити до кипіння. Вимкнути і дати охолонути. На 1,5 склянки води 3,5 склянки цукру. Залити ягоду сиропом, дати трохи настоятися і поставити на повільний вогонь.
- Для запаху додають цедру 1 лимона або трохи гвоздики. Коли звариться варення дати йому трохи охолонути і розлити по пастеризованих банках, закатати і накрити теплою ковдрою.
Варення з лохини П'ятихвилинка
- 1 кг промитих і перебраних ягід слід засипати такою ж кількістю цукру;
- Залишити на добу, для того, щоб вони пустили сік;
- Поставити ємність з масою на помірний вогонь і, постійно помішуючи, дати добре закипіти;
- Проварити 5 хвилин, вогонь вимкнути;
- Відразу ж розлити по стерилізованих банках, закрити кришками, укутати теплою ковдрою і дати охолонути.
Варення з лохини з медом
Продукти:
- ягоди лохини 1 кг
- Мед (будь-який) 200 мл
- Ром (за бажанням) 40 мл
Як приготувати:
- Ягоди необхідно прогріти на невеликому вогні, поки не пустять сік;
- Мед (попередньо розтопивши) слід додати до них і перемішати;
- Проварити масу 5 хвилин (з того моменту як закипить);
- Влити ром, перемішати і потримати на вогні не більше пів хвилини;
- Розлити у банки, закривши їх кришками (капроновими або металевими);
- Зберігати тепле варення в холодильнику.
Варення з лохини в мультиварці
Продукти:
- ягоди лохини 1 кг
- цукор 500 г
Як приготувати:
- Всипати ягоди в чашу мультиварки;
- Додати цукор, перемішати;
- Закрити кришку і виставити прилад на режим Тушкування на 2 години;
- Готове варення розкласти по банках в гарячому вигляді і закрутити.
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