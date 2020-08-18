Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування

  • 74
Рецепт варення з лохини - фото 1
Рецепт варення з лохини / 1zoom

Лохина останнім часом набуває все більшої популярності. Поласувавши свіжими плодами, можна подумати й про зимові заготівлі. Ми пропонуємо вам зварити з лохини варення.

Джем з лохини

Продукти:

  • лохина 1 кг
  • цукор 700 г
  • лимонна кислота 3 г

Як приготувати:

  1. Підготовлені ягоди лохини ретельно перемішати з цукром і поставити в холодне місце на 10-12 годин, щоб вони пустили сік.
  2. Потім варити на слабкому вогні до готовності.

І ще: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки

Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420776

Класичне варення з лохини

Продукти:

  • лохина 1 кг
  • цукор 1.2 кг
  • ваніль за смаком
  • цедра лимона за смаком
  • кориця за смаком
  • або гвоздика за смаком

Як приготувати:

  1. Зрілі (але не перезрілі) ягоди лохини перебирають, видаляючи плодоніжки, гілочки, листочки, миють, дають стекти воді.
  2. Потім заливають 70% цукровим сиропом, витримують в ньому 3-4 години і варять до готовності.
  3. На 1 кг ягід беруть 1,2 кг цукру.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420777

Густе варення з лохини

Продукти:

  • лохина 1 кг
  • сироп:
  • цукор 1 кг
  • вода 0.75 склянки

Як приготувати:

  1. З лохини можна зробити прекрасне варення неповторного смаку. Ягоди переберіть, вимийте, дайте стекти воді на решеті і засипте (1 кг) в гарячий сироп (на 1 кг цукру 3/4 скл. води).
  2. Для просочення витримуйте 3-4 ч, потім варимо варення до готовності. Найбільш смачним і ароматним варення виходить при змішуванні лохини з малиною або ожиною в співвідношенні 200:800 г. Дуже гарне поєднання виходить і при рівній кількості лохини, малини і ожини.
  3. У цьому випадку на вашому столі може бути ще один вид варення.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420778

Смачне лохинове варення

Продукти:

  • На 1 кг лохини
  • 3-4 склянки цукру

Як приготувати:

  1. Для початку кілограм лохини треба перебрати, очистити від сміття, плодоніжок і перестиглих ягід. Промити ягоду в декількох водах. Зручніше за все промивати використовуючи друшляк.
  2. Для варення необхідно заготовити сироп. Сироп приготувати легко: в каструлю налити води, додати цукру і варити до кипіння. Вимкнути і дати охолонути. На 1,5 склянки води 3,5 склянки цукру. Залити ягоду сиропом, дати трохи настоятися і поставити на повільний вогонь.
  3. Для запаху додають цедру 1 лимона або трохи гвоздики. Коли звариться варення дати йому трохи охолонути і розлити по пастеризованих банках, закатати і накрити теплою ковдрою.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420780

Варення з лохини П'ятихвилинка

  1. 1 кг промитих і перебраних ягід слід засипати такою ж кількістю цукру;
  2. Залишити на добу, для того, щоб вони пустили сік;
  3. Поставити ємність з масою на помірний вогонь і, постійно помішуючи, дати добре закипіти;
  4. Проварити 5 хвилин, вогонь вимкнути;
  5. Відразу ж розлити по стерилізованих банках, закрити кришками, укутати теплою ковдрою і дати охолонути.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420782

Варення з лохини з медом

Продукти:

  • ягоди лохини 1 кг
  • Мед (будь-який) 200 мл
  • Ром (за бажанням) 40 мл

Як приготувати:

  1. Ягоди необхідно прогріти на невеликому вогні, поки не пустять сік;
  2. Мед (попередньо розтопивши) слід додати до них і перемішати;
  3. Проварити масу 5 хвилин (з того моменту як закипить);
  4. Влити ром, перемішати і потримати на вогні не більше пів хвилини;
  5. Розлити у банки, закривши їх кришками (капроновими або металевими);
  6. Зберігати тепле варення в холодильнику.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420781

Варення з лохини в мультиварці

Продукти:

  • ягоди лохини 1 кг
  • цукор 500 г

Як приготувати:

  1. Всипати ягоди в чашу мультиварки;
  2. Додати цукор, перемішати;
  3. Закрити кришку і виставити прилад на режим Тушкування на 2 години;
  4. Готове варення розкласти по банках в гарячому вигляді і закрутити.
Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування - фото 420783

Це цікаво: Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
  • 16 серпня, 19:23
  • 660
Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
  • 16 серпня, 17:55
  • 279
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2477956
Загрузка...
Новини