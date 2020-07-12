Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Бортпровідники розповіли, чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку

  • 15
Бортпровідники розповіли, чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку - фото 1

Відкидання спинки крісла в літаку вважається небезпечним для здоров'я пасажира через те, що в разі аварійної ситуації це може привести до травм.

Так, останнє дослідження, проведене компанією Boeing показало, що 58 відсотків інцидентів з лайнерами відбувається під час найнебезпечніших стадій польоту – приземлення або зльоту.

І ще: Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів

У зв'язку з цим стюардеси і бортпровідники просять не відкидати спинки крісла, коли літак набирає висоту або сідає в аеропорту. "Якщо ваше крісло було відкинуто під час надзвичайної ситуації, у людини, що сидить за вами, може не вистачити часу, щоб безпечно вийти зі свого ряду", – йдеться в публікації.

Крім того, піднята спинка попереду сидячого пасажира знижує ризик отримання травм для мандрівника ззаду при жорсткій аварійній посадці.

Бортпровідники розповіли, чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку - фото 415407

Читайте також: Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 655
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 2076
Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
  • 09 липня, 14:31
  • 333
Загрузка...
Новини