ВандаВіжн: з'явився новий трейлер серіалу від Marvel

У мережі опублікували нове промо до майбутнього серіалу ВандаВіжн (WandaVision), про незвичайне сімейне життя відомої пари з всесвіту Marvel. Дивіться трейлер онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному YouTube-каналі Marvel Entertainment оприлюднили свіжий трейлер до новенького серіалу ВандаВіжн (WandaVision), дата виходу якого запланована вже на 15 січня на Disney+.

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Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів, кожних з яких триватиме 60 хвилин.

У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс та інші.

ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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