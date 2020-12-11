Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

ВандаВіжн: з'явився новий трейлер серіалу від Marvel

  • 16
ВандаВіжн: з'явився новий трейлер серіалу від Marvel - фото 1

У мережі опублікували нове промо до майбутнього серіалу ВандаВіжн (WandaVision), про незвичайне сімейне життя відомої пари з всесвіту Marvel. Дивіться трейлер онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному YouTube-каналі Marvel Entertainment оприлюднили свіжий трейлер до новенького серіалу ВандаВіжн (WandaVision), дата виходу якого запланована вже на 15 січня на Disney+.

І ще: Вийшов новий трейлер фільму-катастрофи Гренландія з Джерардом Батлером

Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів, кожних з яких триватиме 60 хвилин.

У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс та інші.

ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Час пригод: далекі землі: з'явився трейлер 2 спеціального епізоду серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
  • 09 грудня, 20:52
  • 1224
Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
  • 07 грудня, 20:23
  • 789
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 394
Загрузка...
Новини