Американська історія злочинів: про що розповість новий сезон

Зйомки нового третього сезону Американської історії злочинів стартують цієї осені. Дізнайтеся, про що буде нова кримінальна історія!

Спочатку зйомки мали початися навесні, але через пандемію коронавірусу їх довелося перенести. Замість Річарда Шепарда шоуранером проєкту призначений Майкл Аппендал. Він працював разом з Райаном Мерфі над декількома серіалами, в тому числі над Голлівудом.

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У новому сезоні Американської історії злочинів розкажуть історію скандалу президента США Білла Клінтона і співробітниці Білого дому Моніки Левінські, який привів до імпічменту президента в 1998 році. Сезон буде заснований на книзі Джеффрі Тубіна Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже зломив президента. Роль Моніки Левінські виконає Біні Фельдштейн, молодша сестра Джоні Хілла. Сара Полсон зіграє фігурантку скандалу Лінду Тріпп, а Анналі Ешфорд – Паулу Джонс, яка подала на Клінтона до суду за сексуальні домагання. Режисером серіалу виступить Райан Мерфі.

Другий сезон серіалу розповідав про вбивство італійського модельєра Джанні Версаче. Шоу отримало кілька премій Еммі і Золотий глобус у номінації найкращий телефільм.

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