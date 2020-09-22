Названі найгірші фінали серіалів в історії

Складено рейтинг найгірших кінцівок сезону в історії світових серіалів. Свою версію створило британське видання The Independent.

Перше місце в списку прогнозовано зайняв проєкт "Гра престолів", останній сезон якого сильно розчарував фанатів. На думку автора статті Луї Чілтона, протягом восьмого сезону серіал "страждав від оповідних і стилістичних проблем", а шанувальникам здавалося, ніби автори зрадили їх улюблених героїв.

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На другому місці опинився ситком "Сайнфелд", фінал якого назвали катастрофічним. Творці характеризували серіал як "шоу ні про що", проте, як пише Чілтон, в кінцівці вирішили розповісти практично про все і втягнути персонажів в надуманий судовий розгляд.

Замкнув трійку "Декстер", що розповідає про життя серійного вбивці. Відзначається, що нелогічний фінал не влаштував практично нікого з глядачів.

У десятку серіалів з найбільш невдалими кінцівками також увійшли "Як я зустрів вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький будиночок у преріях", "Пліткарка" і "Твін Пікс: Повернення".

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