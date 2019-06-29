Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв

Якщо вас завжди цікавило, як ці надокучливі комахи знаходять своїх жертв, то в науковців на це питання вже є відповідь. Виявилося, що вони орієнтуються на хімічні "сліди", які залишаються людським тілом. Причому, їх можуть вабити майже три сотні факторів.

Учений-ентомолог Йуп ван Луна з Вагенінгенського університету (Нідерланди) опублікував свої пояснення з приводу того, як комарі знаходять своїх жертв. Зокрема, вистежувати об'єкт для нападу комасі допомагає вуглекислий газ, який ми випускаємо.

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Якщо комар на вулиці, то він летить проти вітру, орієнтуючись на слід від вуглекислого газу. У приміщенні комар помітить не тільки наявність сліду, а й інші чинники: температуру шкіри людини, випаровування та виділення. Особливо цікавлять комарів хімічні сполуки, які утворюють мікроби, що живуть на шкірі, – розповів учений.

Комарі, за деякими даними, частіше вибирають своїми жертвами тих людей, у кого склад шкірних бактерій одноріднішим, – це показала низка експериментів, проведених у 2011 році. Причому, як виявилося, така закономірність стосується в першу чергу чоловіків.

За словами вченого, склад шкірних бактерій залежить від багатьох параметрів – звичайно, на нього впливає генетика, яка, у свою чергу, може залежати від стану довкілля. Фахівець заявив, що людина навряд чи здатна контролювати склад бактерій на своїй шкірі, хоча певні звички можуть сприяти змінам у бактеріальній флорі: це вживання алкоголю і тютюну, зловживання цукром, часте використання мийних засобів.

Також ентомолог додав, що комарів залучає чорний колір, а це означає, що людина в чорному одязі, скоріше за все, стане жертвою комарів.

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