Валерій Залужний прокоментував "прослушку" у своєму кабінеті: що сказав

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Генштабі підтвердили наявність прослушки.

Валерій Залужний сьогодні прокоментував цю ситуацію. Про це пише пресцентр СБУ.

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Правоохоронці наголосили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Зазначається, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, який не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи, – сказали у джерелах.

Попередньо, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку – ред.), – заявив Залужний.

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцеперебуванням.

В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку – ред.), –зазначив головком.

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