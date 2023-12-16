У радника нового президента Аргентини помітили російське тату

На татуювання Капуто звернули увагу користувачі соцмереж. На руці політика написано (мовою оригіналу): "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж".

На руці Сантьяго Капуто, радника нового аргентинського президента Хав'єра Мілея, помітили тюремне татуювання російською мовою. Про це пише видання Noticias.

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За даними видання, ці слова він узяв із книги "Російська кримінальна енциклопедія татуювань", яку йому подарував друг. У книзі наведено сотні фотографій російських злодіїв та пояснення до кожного татуювання.

Ця книга, розділена на три томи червоного, синього і фіолетового кольорів, заснована на фотографіях в'язнів російської мафії, разом з поясненнями кожного татуювання. На правій руці у нього витатуйована антикомуністична прокламація російською мовою, – йдеться у повідомленні.

В інтерв'ю Noticias Капуто не пояснив, навіщо зробив собі тюремне татуювання та чому саме російською мовою. Видання зазначає, що спосіб життя, який веде Сантьяго Капуто, не можна назвати здоровим: він багато курить, мало спить і приділяє майже весь свій час мотоциклам.

Нагадаємо, 19 листопада Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%.

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