Марк Цукерберг будує бункер за $100 мільйонів на Гаваях: розслідування

Засновник Facebook і Meta Марк Цукерберг будує бункер за $100 млн на Гаваях. Це один з найдорожчих проєктів індивідуального будівництва в історії.

Комплекс на острові Кауаї буде складатися з понад десяти будівель з двома центральними особняками, які будуть з'єднані тунелем, що веде до підземного сховища площею 5 тис.кв. футів з аварійним люком, до якого можна дістатися за допомогою сходів. Про це повідомляється в розслідуванні Wired.

Цікаво: Новий президент Аргентини у прямому ефірі розіграв свою останню зарплату

На території маєтку буде розміщений резервуар для води діаметром 55 футів і висотою 18 футів, а ранчо і сільське господарство площею 1,4 тис. акрів вже готові до вирощування їжі.

Майбутній маєток оточує стіна висотою 1,8 м, кожен робітник підписує договір про нерозголошення. Укриття вже почали будувати. Це один з найдорожчих проєктів індивідуального будівництва в історії.

Вартість будівництва конкурує з вартістю найбільших приватних будівельних проєктів в історії людства. Згідно з дозволами на будівництво, вартість основного будівництва становить близько $100 млн на додачу до $170 млн на купівлю землі, але це, швидше за все, занижена оцінка.

До слова: Ольга Харлан отримала нагороду конкурсу "Жінки та спорт"