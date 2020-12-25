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Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів

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Вакціинація від коронавірусу - фото 1
Вакціинація від коронавірусу

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як виглядатиме в Україні кампанія з вакцинації від COVID-19. Детальніше читайте далі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook про те, що Дорожня карта з проведення масової вакцинації від коронавірусу на 2021-2022 рік вже підписана.

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За його словами, в країні за цей час планують зробити щеплення щонайменше 50% всього населення, але це рішення буде добровільним для кожного.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час це залежить від постачання вакцини. Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Окрім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. В Україні кампанія із вакцинації від COVID-19 відбуватиметься у 5 етапів", – наголосив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів - фото 440660
Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів - фото 440658
Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів - фото 440657
Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів - фото 440656
Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів - фото 440659

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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