Вакцинація від коронавірусу в Україні: у МОЗ назвали 5 етапів

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як виглядатиме в Україні кампанія з вакцинації від COVID-19. Детальніше читайте далі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook про те, що Дорожня карта з проведення масової вакцинації від коронавірусу на 2021-2022 рік вже підписана.

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За його словами, в країні за цей час планують зробити щеплення щонайменше 50% всього населення, але це рішення буде добровільним для кожного.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час – це залежить від постачання вакцини. Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Окрім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. В Україні кампанія із вакцинації від COVID-19 відбуватиметься у 5 етапів", – наголосив він.

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