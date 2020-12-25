Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 25 грудня: в Україні виявлено 1 012 167 випадки коронавірусу.

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11 035 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 874 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 25 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 001 132 Одужали 646 772 Померли 17 581

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (106 078) та у Одеській області (69 934 ). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 698 Волинська область 32 149 Дніпропетровська область 55 680 Донецька область 34 225 Житомирська область 37 848 Закарпатська область 27 650 Запорізька область 50 805 Івано-Франківська область 42 611 Кіровоградська область 8 149 Київ 106 078 Київська область 56 374 Львівська область 58 875 Луганська область 9 725 Миколаївська область 28 805 Одеська область 67 934 Полтавська область 33 997 Рівненська область 39 979 Сумська область 39 490 Тернопільська область 33 175 Харківська область 67 417 Херсонська область 16 679 Хмельницька область 38 004 Чернівецька область 39 143 Черкаська область 36 947 Чернігівська область 28 730

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-12-2020:

Захворіли 79 086 170 Одужали 55 674 767 Померли 1 738 168 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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