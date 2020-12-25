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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 25 грудня: в Україні виявлено 1 012 167 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​11 035 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 874 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 001 132
Одужали 646 772
Померли 17 581

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (106 078) та у Одеській області (69 934 ). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 698

Волинська область

 32 149

Дніпропетровська область

 55 680

Донецька область

 34 225

Житомирська область

 37 848

Закарпатська область

 27 650

Запорізька область

 50 805

Івано-Франківська область

 42 611

Кіровоградська область

 8 149

Київ

 106 078

Київська область

 56 374

Львівська область

 58 875

Луганська область

 9 725

Миколаївська область

 28 805

Одеська область

 67 934

Полтавська область

 33 997

Рівненська область

 39 979

Сумська область

 39 490

Тернопільська область

 33 175

Харківська область

 67 417

Херсонська область

 16 679

Хмельницька область

 38 004

Чернівецька область

 39 143

Черкаська область

 36 947

Чернігівська область

 28 730

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-12-2020:

Захворіли

79 086 170
Одужали

55 674 767
Померли

1 738 168

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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