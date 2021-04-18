Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення

В Україні триває вакцинація від COVID з пріоритетністю для людей у групах ризику. Тому у МОЗ розповіли, коли всі охочі українці зможуть отримати щеплення без черг.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли українці зможуть за бажанням і без черг отримати можливість вакцинуватись від коронавірусу, передає ТСН.

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Головний санітарний лікар України Олег Ляшко пояснив, що зараз щеплення роблять людям з пріоритетної групи: віком від 60 років, а також медикам та військовим. Після цього доступ до вакцин отримають і охочі від 18 років та ті, хто страждає від хронічних захворювань.

"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", – наголосив він.

Відзначимо, що у МОЗ планують провакцинувати половину дорослого населення України. Станом на 18 квітня щеплення зробили 449 192 особи.

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