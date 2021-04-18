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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 18 квітня: в Україні виявлений 1 9346 510 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​10 282 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 380 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 942 671​​​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 946 510
Одужали 1 42 079
Померли 39 786

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 177

Волинська область

 197

Дніпропетровська область

 1 114

Донецька область

 511

Житомирська область

 379

Закарпатська область

 106

Запорізька область

 151

Івано-Франківська область

 100

Кіровоградська область

 219

Київ

 480

Київська область

 597

Львівська область

 461

Луганська область

 65

Миколаївська область

 468

Одеська область

 595

Полтавська область

 160

Рівненська область

 300

Сумська область

 540

Тернопільська область

 356

Харківська область

 1 590

Херсонська область

 215

Хмельницька область

 540

Чернівецька область

 174

Черкаська область

 300

Чернігівська область

 587

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-04-2021:

Захворіли

141 334 774
Одужали

119 944 653
Померли

3 024 317

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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