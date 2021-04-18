Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 18 квітня: в Україні виявлений 1 9346 510 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

​​10 282 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 380 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 942 671​​​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 946 510 Одужали 1 42 079 Померли 39 786

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 177 Волинська область 197 Дніпропетровська область 1 114 Донецька область 511 Житомирська область 379 Закарпатська область 106 Запорізька область 151 Івано-Франківська область 100 Кіровоградська область 219 Київ 480 Київська область 597 Львівська область 461 Луганська область 65 Миколаївська область 468 Одеська область 595 Полтавська область 160 Рівненська область 300 Сумська область 540 Тернопільська область 356 Харківська область 1 590 Херсонська область 215 Хмельницька область 540 Чернівецька область 174 Черкаська область 300 Чернігівська область 587

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-04-2021:

Захворіли 141 334 774 Одужали 119 944 653 Померли 3 024 317 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз