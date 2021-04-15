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Учені розповіли, як запобігти поширенню COVID-19 у літаках
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Дослідники прийшли до висновку про те, що дотримання фізичного дистанціювання пасажирами у літаках, в тому числі звільнення середніх місць, знизить ризик зараження COVID-19. Правда, це вдарить по кишенях авіакомпаній або самих пасажирів.
Чим менше пасажирів будуть вміщати літаки для збереження соціальної дистанції та профілактики інфікування коронавірусом, тим більші збитки понесуть авіакомпанії. Літати з неповним навантаженням невигідно, особливо авіакомпаніям економ-сегмента, пише LiveMint.
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Тому вони будуть компенсувати це або шляхом підвищення вартості авіаквитків, що вже відбувається у світі, або завдяки отриманню дотацій від влади. Втім, можливо, це і не знадобиться, оскільки дослідження показують, що при адекватній вентиляції у салоні літака ризик зараження COVID-19 мінімальний.
Однак вчені Центрів з контролю і профілактики захворювань США довели, що збереження порожніми середніх сидінь у літаках зменшує ризик зараження. У тих рядах, де по три крісла, необхідно залишати порожнім середнє – це збільшить дистанцію між пасажирами. Чим більша ця дистанція, тим нижчий ризик потрапляння заражених часток у дихальну систему. Ну а якщо під час польоту пасажири продовжують користуватися медичними масками, небезпека ще більше знижується.
Учені закликають авіакомпанії продовжувати залишати середні місця вільними / Фото Unsplash
Свої висновки дослідники зробили на основі лабораторного моделювання впливу вірусу на вузькофюзеляжних і двохфюзеляжних літаках. Коли середні місця в рядах були вільними, ймовірність зараження падала на 23% – 57%. Відзначимо, що останнім часом авіакомпанії майже відмовилися від практики неповного заповнення салонів для збереження фізичної дистанції.
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