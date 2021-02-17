Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 17 лютого: в Україні виявлено 1 280 904 випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​4 286 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 842 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 596 588​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 17 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 280 904 Одужали 1 128 895 Померли 24 689

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 351 Волинська область 117 Дніпропетровська область 137 Донецька область 98 Житомирська область 118 Закарпатська область 275 Запорізька область 149 Івано-Франківська область 646 Кіровоградська область 52 Київ 366 Київська область 185 Львівська область 183 Луганська область 51 Миколаївська область 47 Одеська область 186 Полтавська область 77 Рівненська область 139 Сумська область 67 Тернопільська область 122 Харківська область 243 Херсонська область 15 Хмельницька область 198 Чернівецька область 386 Черкаська область 44 Чернігівська область 34

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-02-2021:

Захворіли 110 035 727 Одужали 84 865 062 Померли 2 429 822 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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