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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 17 лютого: в Україні виявлено 1 280 904 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​4 286 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 842 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 596 588​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 280 904
Одужали 1 128 895
Померли 24 689

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 351

Волинська область

 117

Дніпропетровська область

 137

Донецька область

 98

Житомирська область

 118

Закарпатська область

 275

Запорізька область

 149

Івано-Франківська область

 646

Кіровоградська область

 52

Київ

 366

Київська область

 185

Львівська область

 183

Луганська область

 51

Миколаївська область

 47

Одеська область

 186

Полтавська область

 77

Рівненська область

 139

Сумська область

 67

Тернопільська область

 122

Харківська область

 243

Херсонська область

 15

Хмельницька область

 198

Чернівецька область

 386

Черкаська область

 44

Чернігівська область

 34

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-02-2021:

Захворіли

110 035 727
Одужали

84 865 062
Померли

2 429 822

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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