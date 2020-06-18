Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат

На засіданні Верховної Ради депутати відхилили проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука". Відтак, лідер партії "Голос" поки що не може піти з парламенту.

Народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень ще 11 червня, проте на сьогоднішньому засіданні парламент не підтримав звернення Вакарчука. Тепер йому треба подати заяву ще раз.

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18 червня за постанову "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226. "Проти" припинення повноважень політика виступили 59 нардепів, ще 98 парламентарів утрималися, а 48 не брали участь у голосуванні. Сам Вакарчук не був присутнім на засіданні.

Результати голосування за припинення депутатських повноважень Вакарчука

Відзначимо, що Святослав Вакарчук уже вдруге в своїй політичній кар'єрі добровільно складає депутатські повноваження. Вперше таке рішення лідер "Океану Ельзи" прийняв восени 2008 року після року в парламенті. Цього разу засновник "Голосу" протримався у Раді приблизно такий же термін.

Користувачі мережі вже активно публікують пісню ОЕ "Відпусти", що відмінно описує ситуацію, у яку потрапив Вакарчук:

А якщо без жартів, то аналітикиня руху "ЧЕСНО" Оксана Ставнійчук пояснює, що частина нардепів може навмисно затягувати голосування, аби наступний претендент по списку "Голосу" не замінив його у парламенті. Зазначимо, що місце Вакарчука має посісти Аліна Свідерська.

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