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Вакарчук зізнався, чи вступить до партії Порошенка

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Вакарчук сказав, чи піде у Раду за БПП - фото 1
Вакарчук сказав, чи піде у Раду за БПП / facebook.com/okeanelzyofficial

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук прокоментував новинки про те, що може підтримати партію Петра Порошенка на парламентських виборах. Чи візьметься Вакарчук за політику – читайте далі.

Музикант та фронтмен Океану Ельзи Вакарчук відреагував на чутки в соцмережах про те, що він з'явиться у партійному списку на виборах до парламенту. Йдеться про Блок Петра Порошенка "Солідарність", де співак міг би зайняти перше місце у переліку. Пряме питання, чи справді Святослав наважиться на такий крок, поставила журналістка "НВ" Крістіна Бердинських.

І ще: Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019​

"Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда!" – наголосив музикант. Однак коментатори не надто серйозно сприйняли відповідь Вакарчука, оскільки нагадали, що він обіцяв залишатись осторонь агітацій, але все одно закликав "думати" і голосувати "не по приколу", натякаючи на Петра Порошенка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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