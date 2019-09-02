Вакарчук заспівав з вуличними музикантами у Львові: відео

Популярний український музикант і новоспечений народний депутат Святослав Вакарчук заспівав на вулиці з музикантами в центрі Львова. Душевне відео з'явилося в Instagram на офіційній сторінці групи ОЕ.

Так, прогулюючись Львовом Святослав Вакарчук вирішив приєднатися до вуличних музикантів і заспівав разом з ними відому пісню. Відео опублікували на сторінці групи Океан Ельзи в Instagram.

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Фронтмен гурту Океан Ельзи виконав пісню "Обійми" і пісню Скрябіна та Ірини Білик "Мовчати".

"Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так", – підписав відео Вакарчук.

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