Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук за місяці війни встиг заспівати на багатьох несподіваних та важливих локаціях в Україні. Тепер до переліку потрапив Антонівський міст в Херсонській області. Тут музикант виконав особливу пісню "Човен".

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував у звільненому Херсоні, де заспівав прямо на Антонівському мосту, який й досі обстрілюють російські загарбники. Кадри з виступу музиканта з'явились на його офіційній сторінці у фейсбуці.

І ще: Вся Україна – фортеця незламності: Вакарчук виконав народну пісню на вокзалі у Києві

Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднанні міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонено та символічно і важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Човен", – поділився Вакарчук, процитувавши кілька рядків з пісні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що 11 листопада українським захисникам вдалось звільнити Херсон від російських загарбників. Та місто досі щоденно страждає від атак окупантів.

Читайте також: Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям