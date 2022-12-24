Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям

Класичний різдвяний гімн Silent Night у виконанні Сергія Бабкіна та легендарного гітариста та співака Хосе Фелісіано. Слухайте мелодійне виконання святкової пісні "Тиха ніч"!

Тиха ніч – один з найпопулярніших різдвяних гімнів у світі. Був створений в Австрії в 1818 році композитором і церковним органістом Францом Грубером. Це один із найвідоміших і широко поширених у різних мовах по всьому світу різдвяних співів. Належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.​

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В запису також взяв участь австрійський співак FaWiJo, який виступив ініціатором проєкту. Нова версія гімну є частиною проєкту FaWiJo & United Artists for Ukraine, в якому також візьмуть участь такі всесвітньо відомі виконавці, як Білі Оушн, Status Quo, Gipsy Kings та інші. Кошти від монетизації відео цього проекту будуть спрямовані на допомогу Україні.

Ще з дитинства Різдво для мене – це найчарівніше свято, сповнене очікуванням дива, в оточенні рідних. Я завжди вірив і досі вірю, що в різдвяну ніч здійснюється усе найзаповітніше. Зараз в нашій країні надважкий час. Але яким би страшним він не був, він не може забрати у дітей Різдво. Я присвячую цю пісню всім дітям України! Я щасливий стати частиною такого важливого проєкту і заспівати разом з легендарним Хосе Фелісіано. Я вдячний Хосе і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в її боротьбі за свободу", – коментує Сергій Бабкін.

Слухати пісню Сергій Бабкін – Тиха ніч:

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