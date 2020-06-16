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Коронавірус Карантин

Стан Олени Зеленської погіршився: її госпіталізували до лікарні

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Олена Зеленська в лікарні - фото 1
Олена Зеленська в лікарні

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві. Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус, а тепер її стан погіршився.

Діагноз Олени Зеленської підтверджений – це COVID-19. Та якщо раніше вона не мала жодних симптомів хвороби, то зараз, як повідомляє Офіс Президента, у неї з'явилася позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. Водночас дихальної недостатності в Зеленської немає, тому дотації кисню вона не потребує.

Стан першої леді стабільний. Дружина президента перебуває під наглядом лікарів.

Натомість проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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