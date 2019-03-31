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Вибори президента України 2019 1 квітня

Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019: відео

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Вакарчук проголосував за президента - фото 1
Вакарчук проголосував за президента

Святослав Вакарчук проголосував на виборах президента та поділився думками про те, для чого потрібні вибори і як варто голосувати.

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук розповів про те, як приймав рішення, за кого голосувати, а також про власне бачення шляху України після виборів 2019.

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"Думаю, що кожен з нас перед тим, як голосувати має зважити всі "за" і "проти", мусить зважити найголовніше: куди рухається країна і яким чином, і що той чи інший кандидат пропонує для цього руху. Я зважив. Сподіваюсь, всі ми зважили", прокоментував Вакарчук. Він додав, що голосувати прийшов зі своєю дружиною та донькою.

Вакарчук також наголосив, що найбільше Україні сьогодні потрібна зміна політичної культури.

"На жаль, ці вибори, я уважно за ними слідкував, показують, що жоден з 39 кандидатів не пропонує цього. Ми бачимо велику кількість імен, але ми так і не знаємо, хто за ними стоїть. Ми бачимо велику кількість гасел і красивих слів, але дуже мало реальних і справжніх ідей. Ми бачимо величезну кількість обіцянок, але є дуже маленька ймовірність, що ці обіцянки будуть виконані. Тобто та культура, яка була завжди, вона залишається. І це я бачу своїм завданням і завданням, сподіваюсь, всіх відповідальних людей, продовжувати, незалежно від результатів виборів, зміну політичної культури", додав музикант.

На питання, чи піде він сам на парламентські вибори, Вакарчук уникнув прямої відповіді, зазначивши, що її немає, але "ми думаємо про все".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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