Вакарчук йде у політику: нова заява співака про вибори 2019

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приголомшив заявою, на яку вже ніхто не очікував. Співак збирається піти у політику, щоб залучити якомога більше нових людей.

Відповідну заяву про вибори 2019 Святослав Вакарчук зробив під час лекції "Реальні зміни в Україні – запорука успішного майбутнього".

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Цікавим є той факт, що він уникнув прямої відповіді на питання, чи планує він сам брати участь у президентських виборах 2019 року.

Я у справі, і ви дізнаєтесь більше найближчим часом. Я хотів би привнести в українську політику якомога більше нових осіб. Влада як така мене не цікавить. Що тягне мене в політику, так це розчарування нинішнім станом української політики. Дивитися на всі ці обличчя на рекламних щитах Києва нестерпно, – зазначив Вакарчук.

Крім того, він наголосив, що українці не повинні потрапити у пастку Путіна.

Внутрішні питання – боротьба з корупцією та трансформація судової системи – повинні бути в основі, – додав лідер ОЕ.

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