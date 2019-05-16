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Інавгурація Зеленського: дата інавгурації нового президента України
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Верховна Рада України визначила, коли ж відбудеться інавгурація новообраного президента. Володимир Зеленський наполягав на даті 19 травня – дізнайтеся, чи підтримали нардепи його звернення.
Після оголошення результатів виборів між політиками розгорілася справжня дискусія щодо інавгурації. Новообраний президент Володимир Зеленський наполягав на даті 19 травня та навіть звинувачував нардепів у затягуванні цієї процедури з метою позбавити його права достроково розпустити Раду.
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Станом на 16 травня в парламенті було зареєстровано сім проектів постанов щодо дати інавгурації. Три з них пропонували 19 травня, а решта – 17 травня, 20 травня, 26 травня і 28 травня. Відзначимо, що в неділю, 19 числа, – День пам'яті жертв політичних репресій, тож в Україні буде траур. Саме на цьому наголошували представники частини фракцій.
Верховна Рада проголосувала за три постанови депутатів та обрала дату інавгурації:
- Сергій Міщенко: 19 травня, 11:00 – рішення не прийнято
- Віктор Балога: 19 травня, 10:00 – рішення не прийнято
- Віталій Купрій: 20 травня, 10:00 – рішення прийнято (315 "за")
За традицією, інавгурація обраного президента відбувається у сесійній залі парламенту. Для цього проводиться урочисте засідання Верховної Ради.
Отож, у понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський о 10:00 складе присягу та офіційно вступить на посаду президента України.
Порядок проведення інавгурації передбачає, що на початку виконується гімн України, потім голова Верховної Ради повідомляє про присутніх. Після цього голова ЦВК оголошує результати виборів. Новообраний президент України кладе руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє, та оголошує присягу українському народу, підписує її текст та передає голові Конституційного Суду.
Далі голова КС оголосить про те, що новообраний президент вступив на пост глави держави, а керівник ЦВК вручить пану Зеленському посвідчення президента України. Новому президенту також вручають офіційні символи влади – штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву, а сам він з трибуни Верховної Ради має оголосити інавгураційну промову.
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