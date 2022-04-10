Вакарчук без прикрас пояснив, чому не дає інтерв'ю "опозиційним росЗМІ"

Відомий український музикант Святослав Вакарчук, який з перших днів війни усіляко підтримує українців та ЗСУ, розповів, що російські журналісти тижнями просять його про інтерв'ю. Тому він записав для них відповідь російською мовою, відзначивши, що "опозиційні" медіа не відрізняються від інших в РФ.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав несподіване відео російською мовою до всіх тих "опозиційних російських журналістів", які довгий час кличуть його у свій ефір. Відповідний ролик з'явився на профілі музиканта в інстаграмі, де за добу зібрав понад 115 тисяч переглядів.

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Останні кілька тижнів у мене була велика кількість запрошень на ефір від журналістів, які виїхали з росії. Я не дуже розумію, про що говорити після Бородянки, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Ірпеня? Але сьогодні, після Краматорська, обстрілу російськими ракетами на вокзалі 4 тисяч людей, які з дітьми намагались виїхати туди, де нема "руского міра", що вбиває, у мене з'явилось що сказати, – почав Вакарчук.

Він пояснив, що російські опозиційні журналісти цікавляться його думкою з приводу подій в Україні. Раніше йому не було що сказати, але зараз він без цензури звернувся до таких медіа.

Ви всі – частина російською народу. І це ви виростили й вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, ґвалтують, мародерять, – підкреслив музикант.

Вакарчук також наголосив, що саме вони привели до влади тих, хто наказує стріляти у пологові будинки, будинки для літніх людей, евакуаційні потяги.

Це ви мовчали тоді, коли треба було говорити й діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали. Коли росія вдерлась в Грузію, ви теж в основному мовчали. Потім, коли росія нахабно забрала у нас Крим, то чимало хто з ваш в душі навіть пишався цим, а чимало хто не лише в душі", – зазначив лідер "ОЕ".

Він зауважив і те, що росія розв'язала війну на Донбасі, але росіянам все одно забракло сміливості вийти на вулиці, щоб протестувати проти цього жахіття.

Вакарчук також підкреслив, що українцям не потрібні співчуття телефоном чи в соцмережах, потрібні дії. І поки росіяни закордоном у затишних готелях роздумують про те, як зламане їхнє життя, то забувають про те, що насправді воно зламане в українців.

Життя зламане не у вас, життя зламане в тих, хто лежить сьогодні в Бучі, Бородянці, мертві з зав'язаними очима. Життя зламане в тих, хто намагався поїхати з вокзалу в Краматорську, а сьогодні був вбитий російськими "градами", ракетами. Життя зламане у мільйонів українських біженців, яким нема за що жити і яким нема де жити. Життя зламане в тих, кого насправді ви так багато років заспокоювали й називали своїми братами. Ми ніколи не будемо розділяти тих, хто вбивав, віддавав накази й тих, хто мовчав і нічого не робив, – зауважив Святослав Вакарчук.

Музикант також подякував тим, хто дійсно виходив та вулиці та висловлював свою позицію, хоч таких людей насправді небагато. А всім решта "ми ніколи не забудемо й не пробачимо".

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