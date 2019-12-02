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Вакансія мрії: у Європі шукають тестувальників різдвяних ярмарків

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Робота мрії на зимові свята - фото 1
Робота мрії на зимові свята

Якщо ви обожнює мандрувати та не маєте планів на зимові свята, то саме пора подати заявку на ідеальну роботу мрії! Компанія Civitatis відкрила конкурс на вакансію тестувальника різдвяних ярмарків у кількох містах Європи.

Посада під серйозною назвою "christmas market tester" передбачає подорож до Праги, Відня, Братислави та Будапешта на різдвяні ярмарки.

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У кожному місті потрібно буде відпочивати на святкових ринках та писати огляди. Річ у тому, що Civitatis це компанія, яка займається продажем екскурсій та просуванням заходів до певних дат. Завдяки допомозі щасливого мандрівника, вона планує сформувати найкращі пропозиції для клієнтів.

Варо додати, що проживання та трансфер оплачує Civitatis, як і приємну зарплату по 50 євро щодня. А сама мандрівка триватиме з 16 по 20 грудня 2019. Подати заявку можна подати громадянину будь-якої країни віком від 18 років до кінця цього тижня.

У Європі шукають тестувальника різдвяних ярмарків - фото 371663
У Європі шукають тестувальника різдвяних ярмарків

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Джерело: iod.media
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