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Вакансія мрії: у Європі шукають тестувальників різдвяних ярмарків
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Якщо ви обожнює мандрувати та не маєте планів на зимові свята, то саме пора подати заявку на ідеальну роботу мрії! Компанія Civitatis відкрила конкурс на вакансію тестувальника різдвяних ярмарків у кількох містах Європи.
Посада під серйозною назвою "christmas market tester" передбачає подорож до Праги, Відня, Братислави та Будапешта на різдвяні ярмарки.
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У кожному місті потрібно буде відпочивати на святкових ринках та писати огляди. Річ у тому, що Civitatis – це компанія, яка займається продажем екскурсій та просуванням заходів до певних дат. Завдяки допомозі щасливого мандрівника, вона планує сформувати найкращі пропозиції для клієнтів.
Варо додати, що проживання та трансфер оплачує Civitatis, як і приємну зарплату по 50 євро щодня. А сама мандрівка триватиме з 16 по 20 грудня 2019. Подати заявку можна подати громадянину будь-якої країни віком від 18 років до кінця цього тижня.
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