Рожевий понеділок: Wizz Air розпродає авіаквитки від 8 євро

Період шалених знижок не завершується. Wizz Air влаштував власну акцію "рожевий понеділок", яку точно оцінять затяті мандрівники. Багато вигідних пропозицій можна знайти з вильотом з України, Польщі та Литви. Тож не зволікайте та плануйте майбутні подорожі за мізерними цінами.

Популярний лоукостер Wizz Air запустив акцію "рожевий понеділок" – знижка 30% на польоти для всіх відвідувачів сайту. Дати рейсів не обмежені. Знижка на покупку авіаквитків діють до другої години ночі 3 грудня і доступна, у тому числі, для членів Wizz Discount Club. Багато вигідних пропозицій можна знайти з вильотом з Польщі, Литви та України.

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Врахуйте, чим дорожчий квиток, тим помітніша різниця з передпродажним періодом, оскільки в ціну кожного квитка вкладений адміністративний збір у розмірі 7-9 євро (в залежності від країни вильоту), знижка на який не поширюється. Мінімально можлива ціна за політ під час акції – 7,8 євро. Купити квитки можна на сайті Wizz Air.

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