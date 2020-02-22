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ВАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ онлайн трансляція: дивитись бокс 2020 українською

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Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі - фото 1
Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі

Бокс Вайлдер – Ф'юрі відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Американець та британецьзійдуться на бої-реванші. При цьому Вайлдер захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн трансляція бою!

На кону бою Вайлдер vs Ф'юрі – титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, який належать американцю Вайлдеру, а також вакантний титул за версією The Ring. Для боксерів це буде другий бій, адже раніше, у 2018 році, вони вже змагалися і тоді бій закінчився нічиєю. У прогнозах букмекерів розрив між боксерами незначний, тож важко сказати, чия буде перемога: на Вайлдера ставлять з коефіцієнтом 1,85, а на Ф'юрі – 1,95.

Це цікаво: Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі: коли і де дивитись онлайн бокс

Трансляція поєдинку стартує у прямому ефірі на відеосервісі MEGOGO о 4 ранку. Сам бій Вайлдера та Ф'юрі розпочнеться орієнтовно 23 лютого о 05:00. Також бокс можна подивитися на іноземних каналах:

  • BT Sport Box Office HD
  • ESPN+ USA
  • Fox Sports PPV
  • K Sport 1 HD (Косово)
  • Ring.bg HD (Болгарія)
  • Sport 1 (Угорщина)
  • Sport 2 (Чехія, Словаччина)
  • ViaPlay (Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція)

Пряма трансляція бою Вайлдер vs Ф'юрі – дивитися онлайн бокс 23 лютого:

На рахунку 34-річного Деонтея Вайлдера – 43 бої на професійному рингу, і тільки в одному з них була нічия. В активі 31-річного Тайсона Ф'юрі – 30 поєдинків: 20 з них завершилися нокаутом, інші теж перемогою і лише 1 нічия. Щодо антропометричних даних, то боксери мають схожі параметри.

ВАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ онлайн трансляція: дивитись бокс 2020 українською - фото 387757

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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