ВАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ онлайн трансляція: дивитись бокс 2020 українською

Бокс Вайлдер – Ф'юрі відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Американець та британецьзійдуться на бої-реванші. При цьому Вайлдер захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн трансляція бою!

На кону бою Вайлдер vs Ф'юрі – титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, який належать американцю Вайлдеру, а також вакантний титул за версією The Ring. Для боксерів це буде другий бій, адже раніше, у 2018 році, вони вже змагалися і тоді бій закінчився нічиєю. У прогнозах букмекерів розрив між боксерами незначний, тож важко сказати, чия буде перемога: на Вайлдера ставлять з коефіцієнтом 1,85, а на Ф'юрі – 1,95.

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Трансляція поєдинку стартує у прямому ефірі на відеосервісі MEGOGO о 4 ранку. Сам бій Вайлдера та Ф'юрі розпочнеться орієнтовно 23 лютого о 05:00. Також бокс можна подивитися на іноземних каналах:

BT Sport Box Office HD

ESPN+ USA

Fox Sports PPV

K Sport 1 HD (Косово)

Ring.bg HD (Болгарія)

Sport 1 (Угорщина)

Sport 2 (Чехія, Словаччина)

ViaPlay (Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція)

Пряма трансляція бою Вайлдер vs Ф'юрі – дивитися онлайн бокс 23 лютого:

Wilder and Fury exchange pushes!



This is fight is going to be #WilderFury2 | Feb 22 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/7Bplq7IUj4 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 19, 2020

На рахунку 34-річного Деонтея Вайлдера – 43 бої на професійному рингу, і тільки в одному з них була нічия. В активі 31-річного Тайсона Ф'юрі – 30 поєдинків: 20 з них завершилися нокаутом, інші теж перемогою і лише 1 нічия. Щодо антропометричних даних, то боксери мають схожі параметри.

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