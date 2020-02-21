Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі: коли і де дивитись онлайн бокс

Скоро відбудеться важливий боксерський бій. У поєдинку зійдуться Вайлдер та Ф'юрі. Читайте далі та дізнайтеся, коли та де відбудеться бій і які ставки на боксерів.

Важливо відзначити, що це другий бій боксерів. Перший поєдинок вони провели в 2018 році: на той момент обоє спортсменів не мали поразок у своїй кар'єрі (Вайлдер перміг у 40 боях, Ф'юрі – у 27). Бій супертяжів тривав 12 раундів, а закінчився нічиєю.

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Коли і де дивитися бій Вайлдер – Ф'юрі

У своєму другому поєдинку американець Деонтей Вайлдер та британець Тайсон Ф'юрі змагатимуться за титул чемпіона світу за версією WBC (ним володіє Вайлдер, який захищатиму його вже 11 раз), а ще на кону буде вільний титул за версією The Ring.

У Лас-Вегасі на арені "MGM Grand" в ніч з суботи 22 лютого на неділю 23 лютого (за місцевим часом) відбудеться боксерський поєдинок спортсменів у надважкій вазі. У центрі уваги – бій Деонтея Вайлдера проти Тайсона Ф'юрі. Планується 12 раундів.

В Україні, за київським часом, орієнтовний початок поєдинку – 23 лютого, 04:00. Пряму трансляцію бою Вайльдер – Ф'юрі можна буде дивитися онлайн на UA:Першому.

This #WilderFury2 promo featuring Mike Tyson is tremendous pic.twitter.com/ozPkcNzaw9 — Dan Canobbio (@DanCanobbio) February 9, 2020

Прогноз бою Вайлдер – Ф'юрі

Ситуація зі ставками та прогнозами букмекерів досить складна, адже розрив між боксерами зовсім незначний. На перемогу Вайлдера можна зробити ставку з коефіцієнтом у 1.85. На перемогу Ф'юрі – 1.95. Як бачимо, мінімальна перевага Вайлдера, проте це нічого не гарантує, адже вже вирішить бій!

Цікаво, що боксери зароблять за свій спільний вже другий бій рекордні гонорари – потрібно все ж таки вирішити, хто з них сильніший, тому нічиєї не очікують.

Ставки на нічию оцінені коефіцієнтом у 18.

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