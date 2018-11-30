Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

Поєдинок непереможних боксерів у ваговій категорії понад 91 кг Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі відбудеться вже дуже скоро. На кону бою – чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

Наразі чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) належить непереможному (40 боїв, 40 перемог, 39 нокаутів) американцеві Деонтею Вайлдеру. Всіма іншими поясами володіє британець Ентоні Джошуа. А раніше усіма ними володів Тайсон Ф'юрі. У нього, як і у Деонтея, програшів немає: 27 перемог, 19 нокаутів. Пояси відібрали у Ф'юрі, коли він 3 роки тому пішов у запій і підсів на наркотики.

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Коли і де дивитися бокс Вайлдер – Ф'юрі

Місце бою: Лос-Анджелес (США)

Лос-Анджелес (США) Дата бою: 1 грудня 2018 року

1 грудня 2018 року Час: орієнтовно о 5:00 ранку (2 грудня) за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер".

Уже зараз букмекери почали приймати ставки на переможця цього супербоя. Коефіцієнт на перемогу чемпіона з США дорівнює 1,73. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх скандального Тайсона досягають рівня 2,10.

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