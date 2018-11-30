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Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

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Де буде онлайн трансляція бою Вайлдер vs Ф'юрі - фото 1
Де буде онлайн трансляція бою Вайлдер vs Ф'юрі / newsone

Поєдинок непереможних боксерів у ваговій категорії понад 91 кг Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі відбудеться вже дуже скоро. На кону бою – чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

Наразі чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) належить непереможному (40 боїв, 40 перемог, 39 нокаутів) американцеві Деонтею Вайлдеру. Всіма іншими поясами володіє британець Ентоні Джошуа. А раніше усіма ними володів Тайсон Ф'юрі. У нього, як і у Деонтея, програшів немає: 27 перемог, 19 нокаутів. Пояси відібрали у Ф'юрі, коли він 3 роки тому пішов у запій і підсів на наркотики.

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Коли і де дивитися бокс Вайлдер – Ф'юрі

  • Місце бою: Лос-Анджелес (США)
  • Дата бою: 1 грудня 2018 року
  • Час: орієнтовно о 5:00 ранку (2 грудня) за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер".

Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою - фото 292262

Уже зараз букмекери почали приймати ставки на переможця цього супербоя. Коефіцієнт на перемогу чемпіона з США дорівнює 1,73. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх скандального Тайсона досягають рівня 2,10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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