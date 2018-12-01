Вайлдер – Ф'юрі: відео зважування та дуелі поглядів

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться на рингу вже зовсім скоро! Дивіться, як пройшло зважування непереможних боксерів та дуель поглядів.

Зустріч двох суперважковаговиків Деонтея Вайлдера і Тайсона запланована вже на 1 грудня! На кону поєдинку чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). До того ж, на бою Ф'юрі заробить 3 млн доларів, а от Вайлдер – 4 млн. Окрім цього, кожен з бійців також отримає відсоток від платних телетрансляцій та продажу білетів.

Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

Вже пройшли останні підготовки до бою, адже Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер з'явились на зважуванні та намагались знищити один одного поглядами. Як це було – дивіться онлайн на Радіо МАКСИМУМ:

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