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Вайлдер – Ф'юрі: відео зважування та дуелі поглядів

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Вайлдер – Ф'юрі - фото 1
Вайлдер – Ф'юрі / The Ring Magazine

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться на рингу вже зовсім скоро! Дивіться, як пройшло зважування непереможних боксерів та дуель поглядів.

Зустріч двох суперважковаговиків Деонтея Вайлдера і Тайсона запланована вже на 1 грудня! На кону поєдинку чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). До того ж, на бою Ф'юрі заробить 3 млн доларів, а от Вайлдер – 4 млн. Окрім цього, кожен з бійців також отримає відсоток від платних телетрансляцій та продажу білетів.

Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

Вже пройшли останні підготовки до бою, адже Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер з'явились на зважуванні та намагались знищити один одного поглядами. Як це було – дивіться онлайн на Радіо МАКСИМУМ:

Це цікаво: Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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