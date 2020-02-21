Австралійські поліцейські проїдуть в автомобілі, заповненому водою: навіщо це?

Поліція Аделаїди має намір притягнути до відповідальності австралійського блогера за небезпечне водіння автомобіля, під зав'язку наповненого водою. Однак для того, щоб довести його провину, їм самим доведеться повторити цей трюк.

Справа пранкера Майкла Філіпу триває вже понад рік і, можливо, незабаром зрушиться з мертвої точки.

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Поліція Аделаїди зацікавилася блогером після його ролика, опублікованого на YouTube у січні 2019 року. У ньому він їздив вулицями міста на Ford Laser, заповненому водою. Водій "занурювався" у салон через люк на даху і був підготовлений до "підводного водінню" – озброївся маскою і кисневим балоном.

Майклу вдалося проїхати вулицями міста, припаркуватися біля супермаркету, закупитися всім необхідним і повернутися назад. По дорозі йому не зустрівся жоден дорожній патруль.

Поліція зацікавилася витівкою Майкла вже після публікації відео. Блогера звинуватили в небезпечному водінні, але для того, щоб притягнути його до відповідальності, поліцейським належить довести в суді, що водіння автомобіля, заповненого водою, дійсно належить до категорії "небезпечного".

Для цього офіцери відтворять трюк Майкла і зафіксують, як така машина маневрує, проходить повороти, як гальмує і як розганяється. Більш того, поліцейські звернулися до блогера за допомогою в організації експерименту.

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