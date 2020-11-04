Вагон, який завис на скульптурі кита у Нідерландах, опустили на землю: відео

Передній вагон поїзда метро, ​​який виїхав на скульптуру китового хвоста у Нідерландах, опустили на землю за допомогою кранів.

Як повідомляється, два великих крани працювали в тандемі, встановлюючи ланцюга навколо передньої і задньої частини переднього вагона, щоб підтримати його.

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Під час операції, яка почалася на світанку і тривала до вечора, робочі також встигли від'єднати його від іншого вагона і зняти колеса, перш ніж поїзд був спущений на землю.

У місцевому управлінні безпеки відзначили, що машиніст був допитаний поліцією в рамках розслідування причин аварії і відпущений додому.

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