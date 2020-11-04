Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Вагон, який завис на скульптурі кита у Нідерландах, опустили на землю: відео

  • 21
Вагон, який завис на скульптурі кита у Нідерландах, опустили на землю: відео - фото 1

Передній вагон поїзда метро, ​​який виїхав на скульптуру китового хвоста у Нідерландах, опустили на землю за допомогою кранів.

Як повідомляється, два великих крани працювали в тандемі, встановлюючи ланцюга навколо передньої і задньої частини переднього вагона, щоб підтримати його.

До слова: Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото

Під час операції, яка почалася на світанку і тривала до вечора, робочі також встигли від'єднати його від іншого вагона і зняти колеса, перш ніж поїзд був спущений на землю.

У місцевому управлінні безпеки відзначили, що машиніст був допитаний поліцією в рамках розслідування причин аварії і відпущений додому.

Читайте також: Пекельна оренда: фото помешкань, які шокують

Джерело: nos
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 249
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 565
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2620956
Загрузка...
Новини