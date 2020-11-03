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Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото
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У нідерландському місті Спейкеніссе, що біля Роттердаму, сталася аварія, яка більше нагадує перформанс. Поїзд наземного метро зійшов з рейок і не впав тільки завдяки скульптурі кита, що витримала удар першого вагона.
Аварія сталася незадовго до півночі в неділю, коли машиніст не зміг зупинити поїзд на кінцевій станції. Розігнавшись, головний вагон протаранив огорожу і вилетів за межі платформи. Там його зупинила восьмиметрова скульптура у вигляді хвоста кита. Машиніст не постраждав і вибрався з поїзда через інший вагон. Пасажирів всередині не було.
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Дві скульптури, присвячені китам, встановили в кінці лінії у 2002 році. Міцність фігур вразила навіть їх архітектора.
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