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Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото

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Аварія, яка нагадує перформанс - фото 1
Аварія, яка нагадує перформанс / Getty

У нідерландському місті Спейкеніссе, що біля Роттердаму, сталася аварія, яка більше нагадує перформанс. Поїзд наземного метро зійшов з рейок і не впав тільки завдяки скульптурі кита, що витримала удар першого вагона.

Аварія сталася незадовго до півночі в неділю, коли машиніст не зміг зупинити поїзд на кінцевій станції. Розігнавшись, головний вагон протаранив огорожу і вилетів за межі платформи. Там його зупинила восьмиметрова скульптура у вигляді хвоста кита. Машиніст не постраждав і вибрався з поїзда через інший вагон. Пасажирів всередині не було.

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Дві скульптури, присвячені китам, встановили в кінці лінії у 2002 році. Міцність фігур вразила навіть їх архітектора.

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433263

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433264

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433265

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433266

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433267

Скульптура у нідерландському місті врятувала поїзд від падіння, який зійшов з рейок: фото - фото 433268

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Джерело: bbc
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