Пекельна оренда: фото помешкань, які шокують

Якщо ви коли-небудь орендували, продавали чи купували нерухомість, то точно стикались з помешканнями, які дивували своїм виглядом. У цій підбірці можна натрапити саме на такі критичні випадки, на які важко дивитись без сліз.

Часто агенти з нерухомості показують ідеальні знімки будинків та квартир, які в реальності зовсім не виглядають так естетично. Але деякі помешкання навіть сфотографувати красиво не вдасться, адже їхній дизайн або занедбаність просто викликає суміш емоцій. Від потворного декору до зруйнованих стін та меблів – у цій підбірці ви знайдете найжахливіші варіанти домівок в оренду.

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terriblerealestateagentphotos

boredpanda

boredpanda

terriblerealestateagentphotos

terriblerealestateagentphotos

boredpanda

boredpanda

terriblerealestateagentphotos

boredpanda

boredpanda

terriblerealestateagentphotos

boredpanda

terriblerealestateagentphotos

boredpanda

terriblerealestateagentphotos

reddit.com

terriblerealestateagentphotos

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