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Вагон Укрзалізниці з грибами розбурхав мережу: фотофакт

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У вагонах Укрзалізниці виросли гриби - фото 1
У вагонах Укрзалізниці виросли гриби

У мережі поширюють фото з одного із вагонів потяга Укрзалізниці, де склались настільки сприятливі погодні умови, що виросли гриби. Користувачі шоковані таким комфортом.

Користувач Єгор Клецов на своїй сторінці в соцмережі Facebook поширив епічне фото із одного з поїздів ПАТ "Укрзалізниця", яке викликало гучне обговорення. Річ у тому, що на знімку можна побачити, які прямісінько з обшивки вагону під вікном, утепленим монтажною піною, ростуть гриби. Автор уточнив і напрям потяга з такої красою: ним виявився поїзд Запоріжжя Бердянськ.

І ще: Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів

За короткий час допис зібрав понад 547 поширення та чимало невдоволених коментарів. Як відзначають користувачі, вочевидь, грибочки для "веселого тріпу".

Читайте також: Tetris Challenge: Укрзалізниця "розібрала" купейний вагон для фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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