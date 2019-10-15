Tetris Challenge: Укрзалізниця "розібрала" купейний вагон для фото

Укрзалізниця підтримала шалено популярний Tetris Challenge та показала, з чого складається купейний вагон, а також набори провідників. Зацініть!

Укрзалізниця вирішила не залишатись осторонь популярного у світі Tetris Challenge, у рамках якого працівники різних професій показують "внутрішню" частину своєї роботи, приміром, необхідні інструменти, транспорт і так далі. Залізничники України не просто зробили дуже робочий знімок, а й вирішили позмагатись за довжиною кадру з іншими. У прес-службі УЗ з'явилось яскраве фото, яке справді дивує.

І ще: Укрзалізниця попрощається з легендарними підстаканниками

"Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники. Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото", – відзначили в описі.

Читайте також: В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото