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Tetris Challenge: Укрзалізниця "розібрала" купейний вагон для фото

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Укрзалізниця взяла участь у світовому челенджі - фото 1
Укрзалізниця взяла участь у світовому челенджі

Укрзалізниця підтримала шалено популярний Tetris Challenge та показала, з чого складається купейний вагон, а також набори провідників. Зацініть!

Укрзалізниця вирішила не залишатись осторонь популярного у світі Tetris Challenge, у рамках якого працівники різних професій показують "внутрішню" частину своєї роботи, приміром, необхідні інструменти, транспорт і так далі. Залізничники України не просто зробили дуже робочий знімок, а й вирішили позмагатись за довжиною кадру з іншими. У прес-службі УЗ з'явилось яскраве фото, яке справді дивує.

І ще: Укрзалізниця попрощається з легендарними підстаканниками

"Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники. Претендуємо на звання найдовшого челендж-фото", відзначили в описі.

Читайте також: В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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