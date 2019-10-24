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Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів

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Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів - фото 1

Укрзалізниця нагадала пасажирам, що цими вихідними, а саме з 26 на 27 жовтня відбудеться переведення годинників на зимовий час. У зв'язку з цим, у квитках з неділі вже вказано відкоригований графік руху поїздів.

"У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто буде зустрічати на вокзалі друзів або гостей в неділю, варто бути уважними і вчасно привести в відповідність час свого годинника", – йдеться в заяві на сайті УЗ.

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Крім цього, на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook зазначено, що з 27 жовтня курсуватиме додатковий рейс експресу до аеропорту Бориспіль. Так, потяг відправлятиметься з аеропорту о 02:47 та прибуватиме на Центральний залізничний вокзал о 03:28.

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Джерело: uz.gov
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