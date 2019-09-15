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Вагомі причини відмовитися від жувальної гумки

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Чи варто жувати жуйки - фото 1
Чи варто жувати жуйки / oum

Жувальні гумки рекомендують стоматологи для гігієни порожнини рота і для поліпшення стану ясен. Однак про шкоду від жувальних гумок говорять дуже мало.

Гумка сприяє витонченню зубної емалі. Під час жування гумки в роті виділяється слина, а разом з нею багато ферментів. Якщо ви будете жувати жуйку відразу після їжі, то це буде лише стимулювати вироблення ферментів і допоможе організму в перетравленні їжі. Але якщо жувати гумку часто і на голодний шлунок, ферменти починають роз'їдати емаль.

Вагомі причини відмовитися від жувальної гумки - фото 355115

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Виснажує слиновиділення. При стимуляції слинних залоз за допомогою жування гумки відбувається викид слини, підвищується її кількість. Але якщо жувати жуйку багато і часто, з часом кількість вироблюваної залозами слини зменшується, що призводить до сухості слизової оболонки.

Розвиваються жувальні м'язи. У людей, що мають з дитинства звичку жувати жуйки, внаслідок частої стимуляції м'язів жувальної мускулатури розвивається квадратна "американська" щелепа.

І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину регулярно чистити зуби

Джерело: healthline
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