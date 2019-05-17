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Вагомі причини полюбити кисіль

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У вівсяному киселі міститься залізо, фтор, йод - фото 1
У вівсяному киселі міститься залізо, фтор, йод / polzavred

Зараз можна купити порошок або брикет сухого киселю і розвести його водою. Однак корисніше готувати страву з крохмалю і ягід самостійно. І на це є три причини.

Містить вітаміни

Склад залежить від основи киселю. Якщо страву приготовлено на крупі або борошні, в ньому є велика кількість вітамінів групи В: В1, В2, В5. Також міститься умовний вітамін РР. У складі з ягодами більше вітамінів С і Е. Також може бути присутнім бета-каротин – провітамін А.

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Включає хімічні елементи

Їх присутність і кількість також залежить від основи страви. У вівсяному киселі міститься залізо, фтор, йод, цинк, магній, сірка. Пшеничний кисіль насичений кальцієм, калієм, натрієм, магнієм, залізом, міддю, цинком і іншими елементами. В ягідному напої зміст макро- і мікроелементів залежить від використовуваних ягід і сухофруктів.

Відновлює мікрофлору кишківника

Кисіль через вміст крохмалю обволікає шлунок і вважається легкою їжею. Рекомендується включити кисіль в раціон після лікування антибіотиками, при гастриті, виразковій хворобі, а також людям із захворюваннями печінки і підшлункової залози.

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Джерело: polzavred
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