Вагомі причини перейти на здорове харчування

Дуже багато людей досі вважають, правильне та здорове харчування – це дорого та дуже несмачно. Спробуймо зруйнувати популярні міфи, які обросли навколо цієї теми за останні роки.

Звичайно ж, якщо говорити про суперфуди: насіння чіа, ягоди годжі, кіноа та шпинат, то такий тип харчування може дійсно вдарити по кишені, то дуже суттєво.

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Фітнес-тренер Марина Боржемська-Узелкова підтверджує, що правильне харчування – це не дорого, смачно, а приготування страв у вас не займе шаленої кількості часу. Якщо дотримуватися цих трьох правил, ви зможете перейти на правильне та здорове харчування без жертв!

Здорово – не синонім слова дорого!

Для правильного харчування достатньо тих продуктів, якими ви щоденно заповнюєте свій холодильник і використовуєте їх для приготування страв. Єдине, на чому не варто економити, – зелень.

Приготування – не тортури

Ясна річ, що смажена їжа не принесе багато користі. Якщо ви обожнюєте червоне м'ясо, то будьте готовими до того, що зростуть ризики серцево-судинних захворювань. Овочі та м'ясо рекомендується запікати або готувати на пару.

Віддайте перевагу готуванню на пару або випіканню

Гострий дефіцит часу

Якщо ж говорити про правильні рецепти приготування страв, то вони не вимагають від вас надмірної кількості часу. До прикладу, овочі на пару можна приготувати за 15-20 хвилин. Те ж стосується парових котлет.

Лайфхак: у мультиварці можна одночасно готувати крупи та котлети на пару. Економимо час!

Не забувайте, що зараз стартує сезон овочів і фруктів. Їх у вашому повсякденному раціоні має бути якомога більше, щоби бути здоровими!

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