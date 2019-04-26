Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Вагомі причини перейти на здорове харчування

  • 6
Корисна їжа не завжди дорога! - фото 1
Корисна їжа не завжди дорога!

Дуже багато людей досі вважають, правильне та здорове харчування – це дорого та дуже несмачно. Спробуймо зруйнувати популярні міфи, які обросли навколо цієї теми за останні роки.

Звичайно ж, якщо говорити про суперфуди: насіння чіа, ягоди годжі, кіноа та шпинат, то такий тип харчування може дійсно вдарити по кишені, то дуже суттєво.

І ще: Науковці вкотре нагадали, чому не можна регулярно пропускати сніданок

Фітнес-тренер Марина Боржемська-Узелкова підтверджує, що правильне харчування – це не дорого, смачно, а приготування страв у вас не займе шаленої кількості часу. Якщо дотримуватися цих трьох правил, ви зможете перейти на правильне та здорове харчування без жертв!

Здорово – не синонім слова дорого!

Для правильного харчування достатньо тих продуктів, якими ви щоденно заповнюєте свій холодильник і використовуєте їх для приготування страв. Єдине, на чому не варто економити, – зелень.

Приготування – не тортури

Ясна річ, що смажена їжа не принесе багато користі. Якщо ви обожнюєте червоне м'ясо, то будьте готовими до того, що зростуть ризики серцево-судинних захворювань. Овочі та м'ясо рекомендується запікати або готувати на пару.

Віддайте перевагу готуванню на пару або випіканню - фото 324258
Віддайте перевагу готуванню на пару або випіканню

Гострий дефіцит часу

Якщо ж говорити про правильні рецепти приготування страв, то вони не вимагають від вас надмірної кількості часу. До прикладу, овочі на пару можна приготувати за 15-20 хвилин. Те ж стосується парових котлет.

Лайфхак: у мультиварці можна одночасно готувати крупи та котлети на пару. Економимо час!

Не забувайте, що зараз стартує сезон овочів і фруктів. Їх у вашому повсякденному раціоні має бути якомога більше, щоби бути здоровими!

Читайте також: Лікарі розповіли, чому жінкам потрібно щодня їсти по два яблука

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • Вчора, 19:25
  • 173
Привітання з Великоднем 2019: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 21 квітня, 14:01
  • 21640
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 267
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа