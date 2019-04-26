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Лікарі розповіли, чому жінкам потрібно щодня їсти по два яблука
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Жінкам потрібно їсти яблука, щоб мати здорове серце. Два яблука на день, на думку фахівців, значно скорочують кількість холестерину в судинах, ефективно знижуючи ризик серцевої патології.
До висновку про те, що вживання усього двох яблук на день може захистити жінок від виникнення хвороб серця, прийшли вчені з Університету Флориди. На користь такої думки свідчать результати проведеного експерименту за участю 160 жінок.
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Учасниць випробувань поділили на дві групи. В одній групі жінки щодня отримували по 75 грамів висушених яблук (аналог двом цілим яблукам). Вживати яблука слід протягом року, протягом якого жінки періодично здавали на аналіз кров.
Спостереження і дані медоглядів показали: вживання яблук ефективно знижує підвищений холестерин у жіночому організмі. Так, через три місяці щоденного вживання двох яблук рівень загального холестерину у випробовуваних знизився на 9%, а рівень "поганого" холестерину – на 16%. Через півроку показники загального холестерину продемонстрували зниження на 13%, а показники "поганого" холестерину – на 24%.
"Особливо позитивно споживання яблук позначається на здоров'ї жінок під час менопаузи", – зазначили автори експерименту.
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