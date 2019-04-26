Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Лікарі розповіли, чому жінкам потрібно щодня їсти по два яблука

  • 23
Цей простий фрукт захистить жіноче серце - фото 1
Цей простий фрукт захистить жіноче серце / The Spruce

Жінкам потрібно їсти яблука, щоб мати здорове серце. Два яблука на день, на думку фахівців, значно скорочують кількість холестерину в судинах, ефективно знижуючи ризик серцевої патології.

До висновку про те, що вживання усього двох яблук на день може захистити жінок від виникнення хвороб серця, прийшли вчені з Університету Флориди. На користь такої думки свідчать результати проведеного експерименту за участю 160 жінок.

І ще: Науковці вкотре нагадали, чому не можна регулярно пропускати сніданок

Учасниць випробувань поділили на дві групи. В одній групі жінки щодня отримували по 75 грамів висушених яблук (аналог двом цілим яблукам). Вживати яблука слід протягом року, протягом якого жінки періодично здавали на аналіз кров.

Жінкам потрібно обов'язково з'їдати по два яблука на день - фото 324183
Жінкам потрібно обов'язково з'їдати по два яблука на день

Спостереження і дані медоглядів показали: вживання яблук ефективно знижує підвищений холестерин у жіночому організмі. Так, через три місяці щоденного вживання двох яблук рівень загального холестерину у випробовуваних знизився на 9%, а рівень "поганого" холестерину – на 16%. Через півроку показники загального холестерину продемонстрували зниження на 13%, а показники "поганого" холестерину – на 24%.

"Особливо позитивно споживання яблук позначається на здоров'ї жінок під час менопаузи", – зазначили автори експерименту.

Читайте також: Ця дієта може врятувати від переїдання

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • Вчора, 19:25
  • 161
Привітання з Великоднем 2019: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 21 квітня, 14:01
  • 21335
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 263
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука