Лікарі розповіли, чому жінкам потрібно щодня їсти по два яблука

Жінкам потрібно їсти яблука, щоб мати здорове серце. Два яблука на день, на думку фахівців, значно скорочують кількість холестерину в судинах, ефективно знижуючи ризик серцевої патології.

До висновку про те, що вживання усього двох яблук на день може захистити жінок від виникнення хвороб серця, прийшли вчені з Університету Флориди. На користь такої думки свідчать результати проведеного експерименту за участю 160 жінок.

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Учасниць випробувань поділили на дві групи. В одній групі жінки щодня отримували по 75 грамів висушених яблук (аналог двом цілим яблукам). Вживати яблука слід протягом року, протягом якого жінки періодично здавали на аналіз кров.

Жінкам потрібно обов'язково з'їдати по два яблука на день

Спостереження і дані медоглядів показали: вживання яблук ефективно знижує підвищений холестерин у жіночому організмі. Так, через три місяці щоденного вживання двох яблук рівень загального холестерину у випробовуваних знизився на 9%, а рівень "поганого" холестерину – на 16%. Через півроку показники загального холестерину продемонстрували зниження на 13%, а показники "поганого" холестерину – на 24%.

"Особливо позитивно споживання яблук позначається на здоров'ї жінок під час менопаузи", – зазначили автори експерименту.

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