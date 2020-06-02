Вагомі причини частіше пити молоко

Чому фахівці радять пити молоко кожен день? Водночас, варто пам'ятати, що у деяких людей є на нього алергія, тому прислухатися до порад лікарів в цьому випадку слід відштовхуючись від свого організму і здоров'я.

Молоко корисне для волосся, нігтів і шкіри. У молоці містяться кальцій, фосфор та багато інших корисних елементів. Тому регулярне вживання продукту корисне, зокрема, для шкіри.

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Молоко допомагає наростити м'язову масу. Спортсмени знають, що молоко корисне для фізичних вправ. Точніше, для нарощування м'язової маси. Це відбувається завдяки високому вмісту білка.

Молоко – помічник боротьби зі стресом і ПМС. Стакан теплого молока – чудове завершення дня. Воно допомагає зняти стрес і втому.

Молоко допомагає підтримувати вагу. І навіть скинути її. Вчені довели, що кальцій допомагає позбутися зайвих кілограмів. Для цього паралельно треба вживати білкові продукти.

Молоко корисне при застуді. З дитинства всім відомо, що стакан гарячого молока з медом хороший допоміжний засіб від застуди. Воно допомагає зігрітися і заспокоює запалене горло.

Молоко

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