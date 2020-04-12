На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вагітна зірка Жіночого Кварталу зняла домашній кліп
-
- 35
Професіонали творчої сфери об'єднуються в рамках карантинного проєкту #ShootAtHome, щоб надихати людей творити, не виходячи з дому.
В тому числі і співачка й зірка Жіночого кварталу на 9 місяці вагітності Віра Кекелія порадувала шанувальників новим кліпом, який опублікувала на своєму YouTube-каналі.
І ще: Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото
"Це кліп-настрій. Він про стан жінки наодинці з собою. Звичайно ж, у ньому – і мої відчуття того особливого стану, в якому я зараз перебуваю. Ми зняли цей кліп, щоб підтримати людей, які зараз вдома. А також – щоб показати, що карантин – це не перешкода для творчості, а ще один привід розширити свої межі і знайти нові можливості, щоб проявити себе", – розповіла Віра.
Авторами ідеї стали Леся Подолянко і Дмитро Гук. Вони дистанційно керували проєктом через відеозв'язок. Вони, до речі, теж стали частиною кліпу.
Читайте також: Cry me a river: дивіться, як Джастіна Тімберлейка довели до сліз
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
13:10Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:51Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)
-
12:25DZIDZIO – Молитва за Україну: слухайте потужний гімн з симфонічним оркестром
-
12:11Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:50Учені назвали два прості правила довголіття
-
11:31Не я б'ю – верба б'є: як правильно вітатися на Вербну неділю
-
11:23Найкрасивіша дівчина світу прикрила розкішні форми квітами (фото 18+)
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів
-
10:46Сім'я розіграла батька, повторивши його стиль: кумедне відео
-
10:15Вербна неділя онлайн: дивитись трансляцію богослужіння з храмів України
-
09:52Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 12 квітня
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Вагітна зірка Жіночого Кварталу зняла домашній кліп
-
08:30Зіркова тренерка розповіла, чи можливо схуднути за місяць
-
08:11Ранній сніданок дуже важливий для цих людей
-
08:00З Вербною неділею 2020: привітання у прозі і побажання своїми словами
- 11 квітня
-
21:53У США 10-річного хлопчика з днем народження привітали пожежні: миле відео
-
21:23Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом
-
21:0012 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Як пандемія коронавірусу впливає на наш сон: пояснення науковців
-
20:17Крутий сайт, який показує, що бачив телескоп Хаббл у ваш день народження
-
19:47Rolls-Royce попросив дітей придумати автомобіль мрії
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
-
08:11Ранній сніданок дуже важливий для цих людей
- 11 квітня
-
21:23Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом
-
19:00Позитивні новини тижня: від цвітіння магнолій до народження панд
-
17:14Карантин: дивіться круту пародію на учасників Євробачення 2020
-
14:45Apple та Google слідкуватимуть за користувачами: у чому причина
-
12:00Як Україна буде виходити з карантину: уряд оприлюднив офіційний графік
-
08:335 продуктів, які зарядять вас енергією на весь день
- 10 квітня
-
20:45Фільм Віддана виклали в онлайн: де дивитись українську стрічку
-
18:00Школа онлайн: фейли та помилки у відеоуроках, які насмішили мережу
-
16:0020 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій
-
13:00ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
-
11:03ПриватБанк не роздає гроші українцям: у мережі з'явилось нове шахрайство
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня
-
07:14Погода в Україні 10 квітня: похолодання і дощі
- 09 квітня
-
21:24Задоволення на всю ніч: поради, які допоможуть продовжити секс
-
18:35Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
-
16:005 нових книг зарубіжної прози, які ви прочитаєте на одному подиху
-
14:00Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
-
12:01Укрпошта безкоштовно доставить освячені паски українцям: як і де замовити
-
10:40Чому не можна спалювати суху траву навесні: пояснення Супрун
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня
-
07:13Погода в Україні 9 квітня: точний прогноз на сьогодні