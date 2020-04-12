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Карантин Коронавірус

Вагітна зірка Жіночого Кварталу зняла домашній кліп

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Віра Кекелія - фото 1
Віра Кекелія / youtube

Професіонали творчої сфери об'єднуються в рамках карантинного проєкту #ShootAtHome, щоб надихати людей творити, не виходячи з дому.

В тому числі і співачка й зірка Жіночого кварталу на 9 місяці вагітності Віра Кекелія порадувала шанувальників новим кліпом, який опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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"Це кліп-настрій. Він про стан жінки наодинці з собою. Звичайно ж, у ньому – і мої відчуття того особливого стану, в якому я зараз перебуваю. Ми зняли цей кліп, щоб підтримати людей, які зараз вдома. А також – щоб показати, що карантин – це не перешкода для творчості, а ще один привід розширити свої межі і знайти нові можливості, щоб проявити себе", – розповіла Віра.

Авторами ідеї стали Леся Подолянко і Дмитро Гук. Вони дистанційно керували проєктом через відеозв'язок. Вони, до речі, теж стали частиною кліпу.

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