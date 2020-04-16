Вагітна від Ілона Маска співачка показала нове фото

Епатажна співачка Grimes назвала себе "пухкенькою феєю" і знялася в образі по-домашньому, без гриму. Шанувальники у захваті від дівчини!

Вагітна від Ілона Маска співачка Grimes показала кругленький живіт. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Епатажна співачка знялася на останніх місяцях вагітності. На новому селфі Grimes у тільняшці знялася біля дзеркал. Співачка скуйовдила волосся і не наклала макіяж на обличчя.

У коментарі до фото 32-річна співачка написала, що вона "пухкенька фея". Зазвичай зірка постає в епатажних і зухвалих образах. Але її шанувальникам сподобався домашній знімок, і вони відзначили, що співачка чудово тримається.

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