Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Вагітна від Ілона Маска співачка показала нове фото

  • 38
Grimes - фото 1
Grimes / instagram

Епатажна співачка Grimes назвала себе "пухкенькою феєю" і знялася в образі по-домашньому, без гриму. Шанувальники у захваті від дівчини!

Вагітна від Ілона Маска співачка Grimes показала кругленький живіт. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно

Епатажна співачка знялася на останніх місяцях вагітності. На новому селфі Grimes у тільняшці знялася біля дзеркал. Співачка скуйовдила волосся і не наклала макіяж на обличчя.

У коментарі до фото 32-річна співачка написала, що вона "пухкенька фея". Зазвичай зірка постає в епатажних і зухвалих образах. Але її шанувальникам сподобався домашній знімок, і вони відзначили, що співачка чудово тримається.

Читайте також: У співачки Cardi B трапився нервовий зрив через пластівці (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1474
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 66193
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2227634
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз