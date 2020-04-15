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У співачки Cardi B трапився нервовий зрив через пластівці (відео)

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Cardi B вразила мережу - фото 1
Cardi B вразила мережу / instagram.com/iamcardib

Популярна реперка Cardi B вразила фанатів нервовим зривом через те, що доводиться їсти пластівці на сніданок. Карантин не надто добре впливає на виконавицю.

27-річна реп-зірка Cardi B опинилась у центрі уваги мережі через надто емоційний момент під час прямої трансляції. Зараз вона перебуває в самоізоляції, що не найкраще позначається на її стані.

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Під час недавнього стріму в одній із соцмереж зірка й зовсім розплакалась над пластівцями. Їй надто складно залишатись вдома, адже у той момент вона б воліла сидіти в ресторані та їсти суші. Звісно ж, уривок з трансляції швидко опинився на Reddit, де вже зібрав понад 40 тисяч переглядів, і користувачам це не сподобалось. Хоч Cardi B часто опиняється в центрі обговорень через курйозний вигляд і поведінку, але такий момент емоційної нестабільності викликав шквал негативних коментарів. Мало хто не звернув увагу на важливість самоізоляції під час карантину, а також ефектний вигляд реперки на стрімі.

Cardi B having a meltdown because she has to eat cereal while in quarantine in her mansion from r/Cringetopia

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