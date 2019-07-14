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Вагітна Санта Дімопулос позувала оголеною

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Чарівна Санта Дімопулос - фото 1
Чарівна Санта Дімопулос / zhukenov

Українська співачка Санта Дімопулос поділилася відвертою фотографією з животиком. Шанувальники розчулені красою дівчини!

Колишня учасниця групи ВІА Гра і співачка Санта Дімопулос, яка днями розповіла, як дізналася про другу вагітність, показала животик у доволі відвертій фотосесії.

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У Instagram-акаунті виконавиця на 32-му тижні вагітності опублікувала пікантне фото, на якому позує напівоголеною з простирадлом. А інтимне місце зірка прикрила квіткою. Сексуальний знімок вагітна Санта підписала лаконічно, бажаючи шанувальникам доброї ночі. У коментарях під відвертою фотографією фоловери Дімопулос почали засипати її схвальними коментарями. Деякі користувачі відзначили, що зірка має сексуальний і красивий вигляд під час вагітності.

"Мої відчуття складно описати, пам'ятаю, що серце просто вилітало з грудей. Вийшла в сльозах до чоловіка, він спокійно обійняв мене і сказав: "Я знав". Я вкотре розуміла, що діти даються згори і судилося саме так...", – говорить Санта.

Вагітна Санта Дімопулос позувала оголеною - фото 340860

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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