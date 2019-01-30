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Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі проведуть День закоханих

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty

Прийдешній День всіх закоханих принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, можливо, проведуть порізно. Вся справа у щільному розкладі герцога Сассекського.

Цього року Меган Маркл і принц Гаррі вперше зустрінуть День святого Валентина у статусі подружжя, однак, швидше за все, закохані не зможуть відсвяткувати його разом.

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В офіційному зверненні представників Кенсингтонського палацу у Twitter йдеться: "14 лютого герцог Сассекський відвідає норвезьку базу Exercise Clockwork, щоб відзначити 50-ту річницю військової операції при Бардуфосс".

Найімовірніше, дружина Гаррі Меган залишиться у Великобританії. Зараз вагітна герцогиня не подорожує, щоб не наражати на небезпеку себе та здоров'я майбутньої дитини. Тому, швидше за все, полетіти до Норвегії зі своїм чоловіком вона не зможе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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