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Фіналістка Холостяка Юлія Бельченко знялася в серіалі Кріпосна (ФОТО)

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Юлія Бельченко - фото 1
Юлія Бельченко / instagram

Юлія Бельченко, фіналістка романтичного реаліті Холостяк 11, знялася в серіалі Кріпосна і поділилася пережитим досвідом. Зайка поділилася фото зі знімального майданчика популярної костюмованої драми.

В інстаграмі учасниця любовного шоу опублікувала серію фото і відео в несподіваному образі. Вона позувала в довгій сукні з відкритими плечима в стилі XIX століття, високих рукавичках по лікоть і зі складною зачіскою. Укладку їй доповнили квітами і пір'ям, а образ – намистом з перлів.

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"Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні Ксенії Мішиной. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що коли-небудь СТБ запросить мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок", – розповіла про свої враження Юлія.

Фоловери в коментарях відзначили, що нова роль дівчині дуже личить. Гортайте галерею:

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