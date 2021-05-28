Фіналістка Холостяка Юлія Бельченко знялася в серіалі Кріпосна (ФОТО)

Юлія Бельченко, фіналістка романтичного реаліті Холостяк 11, знялася в серіалі Кріпосна і поділилася пережитим досвідом. Зайка поділилася фото зі знімального майданчика популярної костюмованої драми.

В інстаграмі учасниця любовного шоу опублікувала серію фото і відео в несподіваному образі. Вона позувала в довгій сукні з відкритими плечима в стилі XIX століття, високих рукавичках по лікоть і зі складною зачіскою. Укладку їй доповнили квітами і пір'ям, а образ – намистом з перлів.

Це цікаво: Переможниця Холостяк-11 показала зворушливе фото з Михайлом Заливакою

"Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні Ксенії Мішиной. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що коли-небудь СТБ запросить мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок", – розповіла про свої враження Юлія.

Фоловери в коментарях відзначили, що нова роль дівчині дуже личить. Гортайте галерею:

І ще: Фіналістка Холостяка-11 Юля Бельченко емоційно прокоментувала фінал шоу